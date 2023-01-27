Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak dolandırıyorlar!

Dolandırıcılar şimdi de sosyal medya üzerinden kredi kartı sahiplerine yönelik verdikleri "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde" başlıklı reklamlarla vatandaşları kredi kartı aidatlarını geri almak vaadiyle dolandırmaya başladı.

İnternet dolandırıcıları, Türkiye'de milyonlarca kişinin yumuşak karnı olan kredi kartı aidatları üzerinden akıl sır ermeyecek bir dolandırıcılığa başladı.

sosyal medyaya reklam veren ve cep telefonlarına mesaj çeken sahtekarlar, gönderdikleri link ile vatandaşların sisteme girmesini sağlıyor. E-Devlet giriş sayfasını birebir kopyalayan düzenbazlar, sisteme girenlerin banka hesaplarını boşaltıyor.

Sosyal medyada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir müjde açıklandığı" yalanı ile reklamlar yayınlayan dolandırıcılar "kredi kartı aidatlarınızı geri alıyoruz" vaadiyle vatandaşları dolandırıyor.

Dolandırıcıların verdiği reklamlara tıklayan vatandaşlar kendilerine gönderilen link ile E-Devlet giriş sayfasının birebir kopyasına yönlendiriliyor. Sitenin URL satırını kontrol etmeden sisteme giren vatandaşların kişisel bilgilerine erişen dolandırıcılar vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor.

Haber3.com olarak okurlarımızı uyarıyoruz:

BU VE BUNUN GİBİ REKLAMLARA SAKIN AMA SAKIN TIK-LA-MA-YIN!

İnternet dolandırıcıları daha önce de defalarca sahte e-Devlet sistesi reklamları vererek kullanıcıların kredi kartı bilgilerini çalmaya çalışmıştı.

E-Devlet uygulamasının internet sitesi adresi: https://giris.turkiye.gov.tr

Siz siz olun, e-Devlet üzerindeki tüm işlemler için mutlaka ve mutlaka yukarıda belirttiğimiz adresten giriş yaptığınıza emin olun.