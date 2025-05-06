Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Türk Kızılayı Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sahne alan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl'ın Erdoğan'ın yanına gidip elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu.

Türk Kızılay’ın 105’inci Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri ile Kızılay delegeleri ve gönüllülerinin katılımıyla Ankara’da düzenlendi.

Türk Kızılay'ın 105. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın köklü geçmişine ve bugünkü faaliyetlerine dikkat çekti. Tüm Kızılay mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, "157 yıllık merhamet çınarı Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşan, koşturan, ter döken tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay'ın 105. Olağan Kurulu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye Sinan Akçıl çıktı. Akçıl sahnede Erdoğan'ın elini öperken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum"

Hatırlanacağı gibi Sinan Akçıl, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım" derken bazı ünlülerin ise "yalakalık" yaptığını ifade etmişti.

Akçıl bundan yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda zaman zaman lince maruz kaldığını belirtmişti.

İşte Akçıl'ın 11 Aralık 2023 tarihli Sabah gazetesindeki o röportajından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bölüm:

“Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanını babam veya ailemden biri gibi görüyorum dediğim için de bana laf söyleyecekler ama gerçek bu. Cumhurbaşkanımız boşanma sürecinde Burcu ve benimle konuşma yapmış, 'Bu yuva yıkılmasın' demişti. Bizi de motive etmişti bu konuşması ve bir süre daha devam etmişti. Bazen bu kadar kutuplaşmayı veya bunu sev, bunu sevme gibi sert yaklaşımları aklım almıyor.”

Haber3.com Haber Merkezi