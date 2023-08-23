Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı

Anadolu Üniversitesi'nin ''İkinci Üniversite'' programlarına başvuru ve kayıt işlemleri başladı.

Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına kayıt yaptırabiliyor. İkinci Üniversite için başvuru süreci 21 Ağustos itibariyle başlayıp 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediği bir sınav merkezinde girebiliyor.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ



Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 TL

Aşçılık 1.270 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 TL

Bilgisayar Programcılığı 1.270 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 TL

Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 TL

Çocuk Gelişimi 1.270 TL

Dış Ticaret 1.180 TL

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 TL

Emlak Yönetimi 1.180

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 TL

Ev İdaresi 1.180 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 TL

İlahiyat 1.180 TL

İlahiyat (Arapça)* 2.080 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 TL

İşletme Yönetimi 1.180 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 TL

Kültürel Miras ve Turizm 1.180

Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 TL

Lojistik 1.180 TL

Marka İletişimi 1.270 TL

Medya ve İletişim 1.270 TL

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 TL

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 TL

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 TL

Sosyal Hizmetler 1.180 TL

Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 TL

Spor Yönetimi 1.180 TL

Tarım Teknolojisi 1.270 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 TL

Yaşlı Bakımı 1.270 TL

Yerel Yönetimler 1.180 TL

Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 TL

Lisans Programları

Felsefe 1.180 TL

Görsel İletişim Tasarımı 1.750 TL

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 TL

Sağlık Yönetimi 1.180 TL

Sosyal Hizmet 1.750 TL

Sosyoloji 1.180 TL

Tarih 1.180

Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 TL