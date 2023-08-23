Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı
Anadolu Üniversitesi'nin ''İkinci Üniversite'' programlarına başvuru ve kayıt işlemleri başladı.
Sınavsız ikinci üniversiteyi okumak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına kayıt yaptırabiliyor. İkinci Üniversite için başvuru süreci 21 Ağustos itibariyle başlayıp 16 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Öğrenciler, sınavlarına 81 ildeki 110 sınav merkezinden birinde ya da 42 ülkedeki istediği bir sınav merkezinde girebiliyor.
SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE AÖF ÜCRETİ VE BÖLÜMLERİ
Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 TL
Aşçılık 1.270 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 TL
Bilgisayar Programcılığı 1.270 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 TL
Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 TL
Çocuk Gelişimi 1.270 TL
Dış Ticaret 1.180 TL
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 TL
Emlak Yönetimi 1.180
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 TL
Ev İdaresi 1.180 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 TL
İlahiyat 1.180 TL
İlahiyat (Arapça)* 2.080 TL
İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 TL
İşletme Yönetimi 1.180 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 TL
Kültürel Miras ve Turizm 1.180
Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 TL
Lojistik 1.180 TL
Marka İletişimi 1.270 TL
Medya ve İletişim 1.270 TL
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 TL
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 TL
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 TL
Sosyal Hizmetler 1.180 TL
Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 TL
Spor Yönetimi 1.180 TL
Tarım Teknolojisi 1.270 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 TL
Yaşlı Bakımı 1.270 TL
Yerel Yönetimler 1.180 TL
Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 TL
Lisans Programları
Felsefe 1.180 TL
Görsel İletişim Tasarımı 1.750 TL
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 TL
Sağlık Yönetimi 1.180 TL
Sosyal Hizmet 1.750 TL
Sosyoloji 1.180 TL
Tarih 1.180
Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 TL
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