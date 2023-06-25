Sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 2023 yılında sınır dışı edilen göçmen sayısı hakkında bilgi verdi.

Yılbaşından 22 Haziran'a kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve 17 bin 964 yabancının sınır dışı işleminin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, 16-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.