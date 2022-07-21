Sınır hattında uyuşturucu kaçakçılarına darbe
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınır hattına düzenlenen operasyonda, 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine Esendere beldesinin Türkiye-İran sınır hattına operasyon düzenledi. Ekipler, araziye terk edilmiş 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Jandarma, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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