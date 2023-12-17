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Sınır kapısında 202 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sınır kapısında 202 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir. Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Etiketler habur sınır kapısı uyuşturucu tır
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