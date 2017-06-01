Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde bulunan ve isimleri tespit edilen 7 şehit için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Şenoba beldesinde düşen helikopterin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak otopsileri yapılan ve isimleri tespit edilen 7 asker için Şırnak 23. Tümen Sınır Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.



İsimleri tespit edilen şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, şehit Binbaşı Koray Onay, şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç için düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, il yöneticileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı

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