Şırnak'ta koronavirüs paniği ! Yasak getirildi

Şırnak'ın Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda koronavirüs tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.

Irak, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi:

"İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."