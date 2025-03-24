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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı
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Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kayyum atanan Şişli Belediye'sinde Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, hakkında yakalama kararı verildi. 

Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanarak yerine kayyum atanmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak bugün görevlerinden istifa etmişti.

Etiketler kent uzlaşısı Ebru Özdemir şişli belediyesi
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