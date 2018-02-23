Site sakinleri müteahhiti kızdırınca... Sosyal medya onu konuşuyor

Karaman’da bir müteahhit, kiraya vermek istediği dükkanının fırın olarak açılmasına rıza göstermeyen site sakinlerine tepki göstererek dükkanını tekel bayi olması karşılığında ücretsiz kiraya verme kararı aldı. Müteahhit aldığı bu kararı pankartla duyurdu.



Müteahhit Ali Alkan Eğilmez, 7 katlı site ve önüne bir dükkan yaptı. Bir süre sonra dükkanı bir fırıncıya kiraya vermek isteyen Eğilmez, tapu üzerindeki nitelik kısmına takıldı. Eğilmez, tapu niteliğinde ‘Depolu Dükkan’ ibaresini değiştirip fırın olarak düzeltmek istedi. Dükkanın site parseliyle aynı olmasından dolayı site sakinlerinin imzasına başvuran Eğilmez, vatandaşlardan imza alamayınca tepkisini dükkan duvarına astığı, “Bazı site sakinlerinin bu işyerine fırın açılmasına razı göstermedikleri için bu işyeri tekel bayi, tütüncü, kıraathane, ganyan bayii faaliyetleri gösteren işletmelere ücretsiz kiraya verilecektir” yazılı pankartla gösterdi.







Pankartı bürokratik engellere tepki olarak astığını ve sosyal medyada yayıldığını ifade eden müteahhit Eğilmez, işyerinin tüm şartları taşıdığını söyledi. Eğilmez şöyle konuştu;



"Fırın ruhsatı almak için site sakinlerine ihtiyacımız yok. Değişen fırın yönetmenliğinde yani bu bahsettiğimiz fırın, somun emek fırını. Yapılacak olan yer gayri sıhhi bir müessese olduğu için binalardan tamamen ayrı tek başına bir bina olması lazım. Bizim bu dükkanımız zaten bütün şartları sağlıyor. Fakat biz burayı yaparken, projesini de kendimiz çizmemize karşın bu işyerini dükkan olarak ruhsatlandırdık. Tapusunda depolu dükkan yazıyor. Bizim tek sıkıntımız tapudaki niteliği kısmını fırın olarak değişmesi gerekiyor. Fırın açabilmek için dükkanın tapusunda fırın yazması gerekiyor. Tapudan yapılacak işlemde de tüm parsel malikleriyle birlikte işlem yapmanız gerekiyor. Bizim tek takıldığımız nokta burası. Yoksa bizim dükkanımızın ruhsat açmak için site sakinlerinin iznine ihtiyacı olan bir yer değil. Bir proje tadilatı olduğu için, aynı parselin içerisinde olduğumuz için bütün parsel malikleri imza atması gerekiyor. Dükkan A blok olarak geçiyor, binamız B blok olarak geçiyor. Zaten binanın yapıcı müteahhidi de biziz.”



"Çok ciddi talepler geldi"

Mülk sahibi Eğilmez dükkanı kiralamak için çok ciddi talepler geldiğini anlattı. Eğilmez, "Tombala oynatalım, kumarhane açalım, Karaman’da hiç olmayan masaj salonu açalım, benim söylemeye erindiğim farklı şoplar açalım şeklinde ciddi teklifler geldi. Biz de bu kadar olacağını beklemiyorduk” diye konuştu.

Eğilmez, fırın açılmasının site sakinlerine bir zararı olmadığını vurgulayarak "Bina ile dükkan ayrı. Ben öz amcama bina sattım. Zarar verecek bir şey olsa bunu amcamın oturduğu binaya yapmam veya amcama o binada daire satmam. Ama insanlara derdimizi anlatamadık. Doğalgazlı, kapılarının önünde ekmeklerini alabilecekleri bir yer olsun dedik ama memleketimizde insanlardan bir şey istediniz mi kıymet kesiyor veya servet düşmanlığını çok seviyorlar. Bizim elimizde iki tane alternatif var. Ya fırın olacak ya market olacak. Site sakinleri market olsun diyor. Bize de market için kiracı talebi olmadı. Biz de orada oturan kesimi bildiğimiz için en azından ne istemediklerini de biliyoruz. Dükkan da öyle boş durdukça bizim canımızı sıkıyor. Bizim canımızı sıkıyorsa herkesin canını sıksın" dedi.







