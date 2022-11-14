Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı

İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Bağcılar Belediyesi maçında istenmeyen görüntüler yaşandı.

İstanbul'da 1. Amatör Lig 5. grup maçında Bağcılar Gençlergücü ile Karadolapspor, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey stadında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Burak Arıcan, Bağcılar'da oynayan futbolcular tarafından maç sonrası darp edildi.

İlk maç hakem, ikinci maç yardımcı

Bağcılar Gençlergücü - Karadolapspor maçında hakem olan Mehmet Burak Arıcan, bir sonraki maçta (U-16 Ligi TRABZON 1453 SPOR - GÜNGÖREN SPOR) yardımcı hakem oldu.

U-16 maçına çıkmaya hazırlanan Arıcan, Bağcılar'da oynayan futbolcular tarafından darp edildi.

Şikayetçi oldu

Hakem Mehmet Burak Arıcan, kendisine saldıran Bağcılar Gençlergücü futbolcularından şikayetçi oldu.