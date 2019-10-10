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  3. 10 Ekim 2019 12:06

Şok baskın: Değeri 1 milyon lira

Bağcılar’da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 5 ton metil alkol, damıtma kazanları ele geçirilirken, operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Şok baskın: Değeri 1 milyon lira
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Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümlü bir iş yerinde sahte içki üretildiği ihbarını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese 23 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yerinde bulunan 20 yaşındaki Sergen K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin iş yerine yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

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alkol , bağcılar , baskın , damıtma
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