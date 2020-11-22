  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Kasım 2020 10:10

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
A+ A-

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 10.00 itibariyle sona erdi.

Bugün akşam 20.00'da tekrar başlayacak olan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.

sokak , sokağa çıkma , kısıtlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM