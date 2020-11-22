Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 10.00 itibariyle sona erdi.

Bugün akşam 20.00'da tekrar başlayacak olan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.