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  3. 25 Mart 2020 20:29

Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri için yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri için yeni gelişme
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile yapılıyor" denildi.

DHA

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