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Sokağa çıkma yasağı uygulanacak bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye tam kapanmanın sürdüğü Ramazan bayramını güneşli bir havayla karşılamaya hazırlanıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek.

Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak.

Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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