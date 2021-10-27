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Sokak ortasında kendini kaybedip erkek arkadaşına saldırdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler'de sinir krizi geçiren genç kadın, erkek arkadaşına saldırdı.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde oturan çift kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Genç kadın yaşanan tartışma sonrası arabadan inerek erkek arkadaşının telefonunu yere fırlattı.

ERKEK ARKADAŞINA SALDIRDI
Sinirini kontrol edemeyen genç kadın daha sonrasında da erkek arkadaşına saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde araç içerisinde tartışmaya başlayan çiftin araçtan çıkarak kavga etmeye başlaması ve genç kadının telefonu yere fırlatıp ardından erkek arkadaşına saldırması yer alıyor.

Etiketler erkek arkadaş saldırı sevgili
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