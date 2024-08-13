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Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı

Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı
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İzmir’de bir sokak röportajında Instagram‘a getirilen erişim yasağını eleştiren kadın tutuklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in son dönemde medyanın ve sosyal medya platformlarının içeriklerini daha dikkatli inceleyeceklerini ve sokak röportajları ile yurttaşların görüşlerinin de denetim altına alınabileceğini belirtmesinin ardından İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir YouTube kanalında sokak röportajı veren D.Y. gözaltına alındı.

Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Körükmez'in haberine göre Türkiye’deki Instagram yasağına karşı çıkan ve “Bütün özgürlük haklarını bir tek kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah’tan da üstün tutup ona taptığınız için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız” diyen bir kadın dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. 

İşlemleri tamamlanan kadın daha sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan D.Y., hakkında tutuklu yargılanma kararı verildi. D.Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.

RTÜK'ten sokak röportajlarına yakın takipRTÜK'ten sokak röportajlarına yakın takipMedya

 

Cumhuriyet

Etiketler beyniniz emcüklenmiş gerizekalısınız sokak röportajı gözaltı Tutuklama izmir
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