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Sokak röportajında ''Kafalarını keseriz'' demişti; gözaltına alındı

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Batman'da sokak röportajında muhalefete yönelik tehditlerde bulunan şahıs, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Batman’da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında muhalefet partilerine yönelik tehditleri ile gündeme gelen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Görüntülerde, “Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim’e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” diyen kişi, dün de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini belirterek özür diledi.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi. 

''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldiGüncel

DHA

Etiketler sokak röportajı kafa kesme cihat hizbullah
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