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Son 10 erken seçim anketinin ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranlarındaki değişim...

Son 10 erken seçim anketinin ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranlarındaki değişim...
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Ada, Alf, Asal, HBS, İVEM, ORC, Özdemir, PİAR, SER-Ar ve Sonar'ın gerçekleştirdiği Mart ayındaki 10 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı. İşte partilerin oy oranları...

Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını paylaşan MDRaporlar, Ada, Alf, Asal, HBS, İVEM, ORC, Özdemir, PİAR, SER-Ar ve Sonar araştırma şirketlerinin geride bıraktığımız Mart ayında açıkladığı son 10 erken genel seçim anketlerinin ortalamasını açıkladı.

MDRaporlar'ın açıkladığı ortalama sonuca göre CHP yüzde 32,4 ile birinci parti olurken AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,3 oldu. DEM Parti'nin oy desteği yüzde 8,8 olurken MHP'nin oy desteği yüzde 8 olarak ölçüldü.

İşte MDRaporlar'ın Mart ayının 10 anketinin ortalamasını alarak açıkladığı o sonuçlar:

Ada, Alf, Asal, HBS, İVEM, ORC, Özdemir, PİAR, SER-Ar ve Sonar'ın gerçekleştirdiği Mart ayındaki 10 genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı. İşte partilerin oy oranları...

Öte yandan MDRaporlar Alf, Ank-Ar, Area, Asal, Dien, MLS, ORC, Özdemir, Piar, Sonar, Tüisar ve Vesam tarafından Şubat ayında açıklanan 12 genel seçim anketi sonucunun ortalamasını da açıklamıştı.

MDRaporlar'ın Şubat ayının 12 seçim anketinin ortalamasını alarak açıkladığı o sonuçlar şu şekilde olmuştu:

Öte yandan MDRaporlar Alf, Ank-Ar, Area, Asal, Dien, MLS, ORC, Özdemir, Piar, Sonar, Tüisar ve Vesam tarafından Şubat ayında açıklanan 12 genel seçim anketi sonucunun ortalamasını da açıklamıştı.

 

 

Serhan Işılay / Haber3com

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