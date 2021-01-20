Son 24 saatin koronavirüs bilançosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.