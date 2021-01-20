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  3. 20 Ocak 2021 20:08

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 159 kişi daha koronavirüse yenik düştü.

Son 24 saatin koronavirüs bilançosu belli oldu
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Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

vaka , korona
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