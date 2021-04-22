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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Nisan 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüs salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

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