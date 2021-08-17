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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." dedi.

 

 

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