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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 168 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testin sonucuna göre 19 bin 946 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 15 bin 537 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 168 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 18 ağustos korona
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