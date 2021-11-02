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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 29 bin 796 kişi koronaviürse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testin sonucuna göre 29 bin 796 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 29 bin 296 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 224 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

 

Etiketler korona koronavirüs vaka sayısı koronavirüs vaka sayısı
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