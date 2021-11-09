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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" dedi.

Etiketler korona koronavirüs koronavirüs tablosu 9 kasım koronavirüs
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