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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 193 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

15 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 239 oldu.

"HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN DE..."
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs tablo vaka sayısı 15 aralık vaka sayısı
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