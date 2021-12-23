Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 23 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre ülkemizde son 24 saatte 168 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 355 bin 753 testin sonucuna göre 18 bin 771 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 21 bin 605 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 168 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.