Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 189 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN 'OMICRON' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Ocak verilerine göre, dün 440 bin 17 test yapılmıştı. Dün, 94 bin 783 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmiş ve 83 bin 261 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 30 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: