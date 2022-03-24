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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testin sonucuna göre 16 bin 894 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 19 bin 553 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 77 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs
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