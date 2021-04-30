Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre vaka sayıları düşerken, ölüm sayılarında yeni bir rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 673 kişinin septomlu, 31 bin 891 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 394 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. Bakan Koca'dan tam kapanma açıklamasıGüncel İstanbul'un meydanları sessizliğe büründüHaber Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planıHaber