  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre vaka sayıları düşerken, ölüm sayılarında yeni bir rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 673 kişinin septomlu, 31 bin 891 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 394 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Bakan Koca'dan tam kapanma açıklamasıBakan Koca'dan tam kapanma açıklamasıGüncel

 

İstanbul'un meydanları sessizliğe büründüİstanbul'un meydanları sessizliğe büründüHaber

 

Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planıTam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planıHaber

 

Etiketler korona koronavirüs 30 nisan 30 nisan koronavirüs tablosu vaka bakan koca sağlık bakanlığı 30 nisan korona ölüm sayıları koronavirüs son 24 saat koronavirüs vakaları vaka sayıları 30 nisan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı
Erkeklere tecavüz eden sapığın 60 kurbanı daha ortaya çıktı!
Bir korkutan açıklama daha: ''Bodrum varyantına hazır olun!''
Polisin olduğu yerde artık bunu yapmak yasak
Büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı
Tam kapanmanın ilk gününde izin belgesi krizi! Binlerce kişi mağdur
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
İkinci el otomobil fiyatlarından kötü haber!
Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?
Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!