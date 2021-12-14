Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 477 yeni vaka tespit edilirken, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saate 358 bin 117 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi. 181 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerini kullandı.