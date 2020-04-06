Son anket sonuçları geldi: İşte vatandaşın sokağa çıkma yasağı kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenli olarak sunumu yapılan “Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması” başlıklı sunumun mart ayı sonuçlarında çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 81 ilde 2 bin 605 kişinin katılımıyla yapılan çalışmada, tüm yaş ve eğitim grupları orantılı bir şekilde yer aldı. Salgın tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, özetle şu veriler yer aldı:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DESTEK YÜZDE 84

Çalışmada katılımcılara sokağa çıkma yasağı getirilmesini destekleyip desteklemedikleri soruldu. Buna göre yurttaşların yüzde 54’ü sokağa çıkma yasağını desteklerken, yüzde 30 desteklediğini ancak bazı çekinceleri olduğunu, yüzde 16 ise sokağa çıkma yasağına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK SORUN KORONAVİRÜS SALGINI

“Türkiye’nin çözülmesi gereken acil sorunları nelerdir” sorusuna verilen yanıtlarda “koronavirüs salgını” yüzde 46 oranıyla birinci sırada, “ekonomik kriz sorunu” yüzde 31 oranıyla ikinci sırada, “işsizlik sorunu” ise yüzde 15 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. “Hayat pahalılığı sorununun” da yüzde 6 oranıyla 6. sırada yer almasıyla birlikte ekonomik sorunların oluşturduğu oranın yüzde 52’ye çıkarak, koronavirüs salgınını bile geride bırakmış oldu.

SALGININ BELİRTİLERİNİ BİLİYOR

Yurttaşların yüzde 79’u koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip ettiğini ve virüsün belirtilerini bildiğini ifade etti. Yurttaşların yüzde 58’i virüsün belirtilerinin tamamını, yüzde 38’i belirtilerin bir kısmını biliyor. Yüzde 4’ü ise hiçbir belirtiyi bilmiyor.

YURTTAŞ SOSYAL İZOLASYONA UYUYOR

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 76, bazen dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı 19, her zaman dışarı çıktıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu. Zorunlu olarak dışarı çıkıldığında insanlarla arasına mesafe koyduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 78, bu kurala bazen uyduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu. Buna göre sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uyanların oranı yüzde 90 seviyesini aştı.

TEDBİRLERİ DOĞRU BULUYOR

Yurttaşların yüzde 93’ü spor müsabakalarının ertelenmesini, yüzde 88’i ibadethanelerin kullanımına sınırlama getirilmesini doğru buldu. Kafe, lokanta, bar, pastahane, eğlence mekânlarının geçici olarak kapatılmasını doğru bulanların oranı yüzde 94 oldu.

FAZLADAN ÜRÜN ALIYOR

Yurttaşların yüzde 67’si salgın nedeniyle fazladan dezenfektan aldığını ifade ederken, yüzde 31’i fazladan gıda ürünleri, yüzde 48’i ise her zamankinden fazla temizlik ürünü aldığını bildirdi.

İşte son anket sonuçları! Türkiye'nin en büyük sorunu koronavirüs oldu