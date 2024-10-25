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Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti

Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti
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Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim de istifa ederek yurtdışına gitti. Kadrosu halen hastanede bulunan hekimin yurtdışına gitmesinin ardından şehirde başka çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.

Hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü uzman kadrolarında açık yaşanıyor. Diğer bölümlere göre çalışma koşulları ağır olan ve ekonomik olarak da diğer branşlara göre daha az geliri olan pediatri bölümü, yeni mezun öğrenciler tarafından tercih edilmiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şevval Aydoğan'ın haberine göre bazı hastanelerde ise uzmanların bölümden ayrılması nedeniyle çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları kapanmak zorunda kalıyor. Son olarak Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim istifa etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim ise eğitim için bir süreliğine yurtdışına gitti. Kadrosu halen hastanede bulunan hekimin yurtdışına gitmesinin ardından şehirde başka çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, “Maalesef taşrada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Genel olarak kamu üniversitelerinin fakülteleri sıkıntıda, ellerinde var olan hocayı tutmakta ve yeni hoca bulmakta zorlanıyor” dedi. Şu anda yurtdışına giden hekimin eğitimini tamamlayarak dönmesini beklediklerini kaydeden Şahin, şu anlık bölümdeki sağlık hizmetlerinde bir aksama olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet

Etiketler doktor son doktor kayseri şehir hastanesi şehir hastanesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekim
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