Son sahnede ayağı kırıldı !

Derya Alabora (58), başrolünü oynadığı ‘Cici Babam’ filminin setinde talihsiz bir kaza yaşadı.
Oyuncu, Muğla Akkaya’da dün öğlen saatlerinde filmin basın toplantısından önce çekilen son sahnede, Mahir İpek’le şakalaşarak bisiklete biniyordu. Ancak ikili birden dengelerini kaybedip yere yuvarlandı. Ayağı kırılan Alabora hastaneye kaldırıldı.
Mahir İpek rol arkadaşı bisikletten düşüp ayağını kırınca üzüntüden ağladı.
Ambulansın gelmesinden sonra Alabora’nın ayağına bandaj takılarak, Ahu Hastanesi’ne kaldırıldı. Oyuncunun, ayağındaki kırılması nedeniyle set kısa süreliğine ara vermek zorunda kaldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, Alabora, kendi doktorunun bulunduğu İstanbul’daki ambulans uçakla Florence Nightingale Hastanesi’ne götürüldü.
‘Güldür Güldür’ ekibinin senaryosunu yazdığı filmde İpek ve Alabora dışında Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu başrolünü paylaşıyor.