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Son yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı

Son yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı
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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar barajlara yaradı. Baraj doluluk oranında yüzde 2'lik artış yaşandı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası barajların doluluk oranı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Çatalca'da bu değer 75 kilograma ulaştı. 

En fazla yağış Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp ve Büyükçekmece'de gözlendi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 80.75'ten yüzde 82.58 seviyesine yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranı yüzde 46.28 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar barajlara yaradı. Baraj doluluk oranında yüzde 2'lik artış yaşandı.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey: Yüzde 67.56
Büyükçekmece: Yüzde 77.16
Darlık: Yüzde 85.28
Elmalı: Yüzde 89.62
Istrancalar: Yüzde 87.29
Kazandere: Yüzde 73.59
Pabuçdere: Yüzde 72.03
Sazlıdere: Yüzde 61.18
Terkos: Yüzde 90.53
Ömerli: Yüzde 92.4

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski sağanak yağış
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