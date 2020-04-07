Sosyal medyada başörtüsüyle spor paylaşımına linç girişimi!

Türkiye, yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da “Evde kal” çağrılarına uyuyor. Fakat evde kalırken de spor yapmayı ihmal etmeyenler var.

Onlardan biri de fizyoterapist adayı Duygu Akın.

Duygu, evde herkesin yapabileceği, yararlı birkaç hareket göstermek için kamera karşısına geçerek amatör bir çekim yaptı ve sosyal medyadan paylaştı.

Fakat hiç beklemediği bir linç ile karşılaştı.

Türbanlı olduğu gerekçesiyle Duygu Akın’a ağır hakaretlere varan ifadeler yazıldı.

Genç kadın, dayanamadı ve sonunda, “Bu kadar ağır sözleri, montajları, aileme kadar edilen hakaretleri hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Yapmak istediğim herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği birkaç egzersiz videosu çekmekti. Ne düşünürseniz düşünün bu hakareti etmeyi, kimseyi bu kadar incitmenize gerek yoktu” ifadelerini paylaştı.

Lince uğradığından kat kat fazla onlarca destek mesajı aldı.

“Destek veren, çirkin yorumlara karşı beni tek bırakmayan, amacımı saptırmadan anlayan herkese çok teşekkür ederim. Sizin gibi iyi kalpler oldukça bu dünya yaşanılabilir bir hâl alıyor iyi ki varsınız” diyerek bir paylaşım daha yapıp sonuna da bir çiçek bir de kalp koydu.

Türkiye, bir yandan virüsle mücadele ederken, “aklı virüslü” Twitter hesaplarına karşı da Duygu Akın’ı yalnız bırakmadı.