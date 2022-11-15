Sosyal medyada harita üzerinde bombalı sayaç resmi paylaşan şahıs tutuklandı
Eskişehir'de sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kadın tutuklandı.
Eskişehir'de sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde oturduğu belirlenen kadının evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan M.K. adlı kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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