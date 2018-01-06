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  2. Güncel
  3. 06 Ocak 2018 17:33

Sosyal medyada pişman eden paylaşım

Ankara'da Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla yer bildirimi yapan kişi pişman oldu.

Sosyal medyada pişman eden paylaşım
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci Burak Dağcı (21), Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medyada 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğuna dair yer bildiriminde bulundu. Şaka ardından 10 milyon lira ikramiye kazandığı söylentisi yayılan Dağcı, arkadaşlarının 'Art niyetlilerce kaçırılabilirsin' uyarısı nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi.

Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan Burak Dağcı, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu.

Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkataşları ve yakınları kendisini kutladı. Ayrıca ilçede Burak Dağcı'ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdıb Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı'ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.

Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.

DHA

şaka , sosyal medya , milli piyango
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