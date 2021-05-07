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Sosyal medyadan giden Berat Albayrak sosyal medyadan geri döndü!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

2020 Kasım ayında, Instragram hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından kayıplara karşılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu gün yüzüne çıktı.

Albayrak'ın, camide yüzünde maske ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın bugün (7 Mayıs) Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sırasında çekildiği belirtiliyor.

Etiketler berat albayrak sosyal medya
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