SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Çan2 Termik’in tahsisli, Döktaş Dökümücülük’ün bedelli ve Sun Tekstil’in bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı son haftalık bültende 3 şirketin sermaye artırımını onaylandığını duyurdu. Buna göre, Çan2 Termik tahsisli, Döktaş Dökümcülük bedelli ve Sun Tekstil bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirecek.

Çan2 Termik'ten tahsisli sermaye artırımı

SPK, Çan2 Termik AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"a) Çan2 Termik AŞ’nin (Şirket) 1.262.050.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 800.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 3.005.423.800 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortağı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye (Odaş) Şirket’e koymuş olduğu sermaye avansından karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; pay satış fiyatı nominal değerden, Odaş'ın Şirket paylarında 21- 27.07.2023 tarihleri arasında yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatından düşük olmayacak şekilde ve Prosedür çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Tahsisli sermaye artırımına katılacak Odaş’ın yönetim kurulu başkanı Burak ALTAY tarafından verilen, ihraç edilecek payların Odaş'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı yönündeki taahhüdün Odaş’ın yönetim kurulu kararına da bağlanarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir."

Döktaş bedelli sermaye artıracak

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ, 162 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in 162 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 324 milyon TL'ye ulaşacak. Satış türü ise "halka arz" olarak belirlendi.

Sun Tekstil'in pay ihracına onay

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Sun Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ 339 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in 135,6 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 474,6 milyon TL'ye ulaşacak.