Su borusu patladı, yollar göle döndü
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İstanbul Bakırköy'de su borusunun patlaması sonucu yollar göle döndü.
Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi’nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Uzun süre sokağa akan su nedeniyle yol göle dönerken, polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su hattının vanalarının kapatılmasıyla bölgede çalışmaya başladı.
İHA
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