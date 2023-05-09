Sulama kanallarına girenlere para cezası kesilecek

Kars'ta yasak olmasına rağmen, il genelindeki baraj gölleri, gölet ve sulama kanallarına serinlemek için giren kişilere 1.295 lira ceza kesileceği bildirildi.

Kars Valiliği tarafından, kentte, serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü ve göletlere giren çocukların boğulmalarla karşı karşıya kalmamaları için, yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır. Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgüyle uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir. Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesinde, 'İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır' hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmemesi gerekmektedir."

DHA