Şule İdil Dere davasında yine karar çıkmadı: Anne isyan etti !

İstanbul’da hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin süren davada sanık avukatı Abdulvahit Bayrakçı’nın davaya yeni vekalet sunduğu ve dosyayı inceleyemediği gerekçesiyle yine karar çıkmadı. Üç yıldır karar çıkmamasına tepki gösteren anne Nesrin Aslan, "Vicdan yok vicdan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016 akşamı Kadıköy’de, Yoğurtçu Parkı-Kurbağalıdere arasındaki yaya yolunda yürürken, Mümin Kılıç‘nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. İddianamede, İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

“HERKESİN SÖZÜ BİTTİ”

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13’nci duruşmasına tutuksuz sanıklar ile Dere’nin annesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonunun önünde ve salonda güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi. Söz verilen Dere' nin anne Nesrin Aslan , "Herkesin sözü bitti. Raporun raporu istendi. Yeter" dedi. Dere ailesi avukatı Fahrettin Ozan, "Gerekli tedbirler kaza sonrası değilde kaza öncesinde alınmış olsaydı Şule İdil şuan yaşıyor olacaktı. Biz esas hakkında karar verilmesini talep ediyoruz"ifadelerini kullandı.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci' nın avukatı Abdulvahit Bayrakçı davaya yeni vekalet sunduğu ve dosyayı inceleyemediğini belirterek süre istedi. Sanık avukatının süre talebine tepki gösteren anne Nesrin Aslan, "Yeter artık. Herkesin bildiğini neyden saklıyorsunuz, katile katil denir" dedi.

“MÜVEKKİLİMİN BERAATİNİ TALEP ETMİYORUZ”

Sanık şoför Mümin Kılıç' ın avukatı Feleknaz Füsun Erten ise, "Kamuoyu burada yanıltılmıştır. Bu davada sorumlu herkes yargılanmalıdır. Kazadan önce önlem alınmalıydı. Tüm sorumlular tespit edilerek yargılanmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili ilk adımı atarak Cumhuriyet başsavcılığına şikayet başvurusunda bulunduk. Müvekkil bu olay nedeniyle vicdanen çok üzüntülü. Müvekkilimin beraatini talep etmiyoruz. Ceza verilecekse alt sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı sanık müvekkillerinin süre talebini kabul ederek duruşmayı 1 Nisan' a erteledi. Anne Nesrin Aslan duruşmadan sonra koridorda, " Vicdan yok vicdan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.