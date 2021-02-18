Sultanahmet meydanında ''çakarlı'' bir şehzade (!)

Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Başdanışmanı 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu ola Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu çakarlı cipiyle geldiği Sultanahmet'te kendilerine Devlet-i Aliyye Ocakları diyen bir grup tarafından "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganları ile karşılandı.

Vefatının 103. yıldönümü için Sultanahmet'teki 2. Abdülhamit’in türbesi önünde toplanan ve fesli "Devlet-i Aliyye Ocakları" üyeleri, ocağın başkanı Kayıhan Osmanoğlu’nu mehter marşıyla karşıladı.

10 Şubat'ta çekilen görüntülerde, çakarlı araçtan inen Osmanoğlu için “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganları atıldığı duyuluyor.

Fesli grubun daha sonra Osmanoğlu'nun öncülüğünde Ayasofya'ya yürüdüğü görüldü.