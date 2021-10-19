Sümeyye Erdoğan cenazede gözyaşlarına boğuldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞLI GÖZLERLE BAKTI

Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kayınpederinin tabutuna yaşlı gözlerle bakması dikkat çekti.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Sümeyye Erdoğan Bayraktar daha sonra kayınvalidesi Canan Bayraktar ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan vatandaşlar ve ailenin yakınları, Sümeyye Bayraktar'ın acısını paylaşarak, Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar'a taziyelerini iletti.

"HİZMETLERİ ASLA UNUTULMAYACAKTIR"

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.