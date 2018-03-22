Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi yapıldı. Çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları da belli olurken, geçen hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu haftaya devretmiş ve heyecanı katlamıştı. İşte MPİ 22 Mart Süper Loto çekilişi ve detaylar...

Süper Loto sonuçları, bu akşam yapılan çekilişle birlikte belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişinde heyecan çok yüksekti. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 813 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmiş ve bu haftaki Süper Loto heyecanını katlamıştı. İşte 22 Mart Süper Loto çekilişi ve detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 22 MART 2018: 3 - 8 - 7 - 38 - 49 - 53

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. MPİ tarafından Süper Loto ikramiye bilgilerine göre İzmir Torbalı ve Samsun İlkadım'dan 2 kişi 1 milyon 894 bin 678'er lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 bin 10 kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi 14 lira 80 kuruş.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Loto sonuçları, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları MPİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Sonuçlar ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulur. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve Süper Loto çekilişinin videosu yer almaktadır.

Çekilişler canlı olarak MPİ'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine (www.millipiyango.gov.tr) adresine giriş yapması gerekmektedir.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sağ üst kısımda bulunan Canlı Çekiliş bağlantısıyla çekiliş canlı olarak izlenebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra 15 dakika içinde Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sonuçlar ve ikramiye bilgileri yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 15 Mart 2018 tarihli 543. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve 1 milyon 813 bin 328 liralık büyük ikramiye haftaya devretti.

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 05 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

Öte yandan çekilişte 5 bilen 72 kişi 7 bin 837 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi 187 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi de 15 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.