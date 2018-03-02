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  3. 02 Mart 2018 23:56

Süre uzatıldı... SGK'dan flaş açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Süre uzatıldı... SGK'dan flaş açıklama
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin 7 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan (ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ünü esas alarak ücret ödeyen özel sektör iş yerleri) iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirildiği ancak, bazı kamu iş yerleri ile ters iş yeri kodu atılan özel sektör iş yerlerinin 2018 Ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat tarihine kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıkları bildirildi. Açıklamada, işverenlerin mağduriyet yaşamaması, çalışanların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla 2018 Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin 7 Mart tarihine kadar elektronik ortamda Kuruma verilme imkanı sağlandığı bildirilerek, “Söz konusu belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden Kuruma verilmesi gerekmektedir” denildi. 

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