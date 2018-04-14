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  3. 14 Nisan 2018 14:59

Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki geldi.

Suriye operasyonuna muhaliflerden ilk tepki
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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bugün düzenlediği askeri operasyona muhalif gruplardan gelen ilk tepkiler olumsuz oldu.

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bulunan ve muhaliflerin son kalelerinden diye nitelenen Duma’da geçen hafta bir kimyasal saldırı yaşanmıştı.

Bugün üç Batı ülkesinden oluşan koalisyonun bu saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutarak düzenlediği askeri operasyona muhalif gruplardan olumsuz tepkiler geldi.

Kimyasal saldırı sonrası Duma’yı terk ettiği bildirilen İslam Ordusu’nun (Ceyş’ül İslam) önde gelen isimlerinden Muhammed Alluş, “Suç aletini yok edip suçluya dokunmadılar. Bu bir farstır (kaba komedi, güldürü)” dedi.

Muhaliflerin ana örgütlerinden Suriye Müzakere Komisyonu (SNC) başkanı Nasr el Hariri ise “Bence artık rejim tekrar kimyasal silah kullanma riskini almayacaktır. Ama varil bombaları, salkım bombaları kullanmaya devam edecekler. Bugünkü saldırı Esad’a tek bir mesaj veriyor: Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin. Bu insanlık için utançtır” dedi.

muhalif , suriye , operasyon
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