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Suriye sınırında 2'si DEAŞ mensubu 17 kişi yakalandı

Suriye sınırında 2'si DEAŞ mensubu 17 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler Suriye Sınır MSB operasyon
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