Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
23 yıllık TV kanalının kapısına kilit vurdular !
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Erdoğan'dan Hindistan'da önemli FETÖ mesajı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Çocukların son oyuncağı stres çarkları için kritik uyarı
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Beşiktaş'ta da polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var !
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Taksim'de yaka paça gözaltı ! Polis göz açtırmıyor...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Araç sahipleri dikkat ! 500 gün cezası var...
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
  1. 01 Mayıs 2017 14:10

Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Suriye sınırında büyük askeri hareketlilik
A+ A-

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında askeri zırhlı araçlar için mevziler oluşturuldu.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin karşında bulunan Tatlıca, Hürriyet ve Öncül mahallelerindeki sınır hattına iş makineleriyle zırhlı araçlar için mevziler kazıldı.

Öte yandan, modüler duvar örme çalışmalarının tamamlandığı sınır hattındaki bölgelerde ise beton kulelerin inşaatı devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının yer aldığı bölgeden 27 Nisan'da Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'nun kullandığı gözetleme tepesine havan ve roketle saldırıda bulunmuştu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verilmişti.

AA

hareketlilik , sınırı , askeri , suriye , mevzi